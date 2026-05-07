Difese fino alla morte la caserma da una irruzione di squadristi | ricordato 105 anni dopo

Oggi si ricorda il 105° anniversario della morte del maresciallo Faustino Facchetti, comandante della stazione dei carabinieri di Cittadella. Facchetti perse la vita durante un episodio in cui si oppose con fermezza a un tentativo di irruzione di squadristi nella caserma di sua proprietà. La sua difesa si concluse con il suo sacrificio, e oggi il suo nome viene commemorato come simbolo di coraggio e dedizione.

Oggi 7 maggio sono 105 anni dalla morte del maresciallo Faustino Facchetti, Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”, già comandante della stazione carabinieri di Cittadella. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, il comandante provinciale carabinieri generale di Brigata Simone.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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