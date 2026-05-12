Il commissario tecnico ha annunciato che nel mese di giugno verranno convocate esclusivamente giocatori under 21, con l’obiettivo di evitare la partecipazione di chi non avrebbe motivazioni adeguate. Questa decisione coinvolge specificamente i veterani e cambierà le dinamiche di selezione del nuovo allenatore, che dovrà adattarsi a un gruppo più giovane. La scelta mira a valutare i talenti più promettenti tra i giovani calciatori.

? Punti chiave Perché Baldini ha deciso di escludere i veterani dalle amichevoli?. Come influirà questa scelta sulla selezione del nuovo commissario tecnico?. Quali rischi corre la Nazionale se si punta solo sul risultato?. Chi sono i giovani talenti che Baldini vuole testare a giugno?.? In Breve Amichevoli contro Lussemburgo e Grecia previste per i giorni 3 e 7 giugno.. Decisione concordata con il presidente Gravina dopo l'addio di Gattuso.. Nuovo commissario tecnico della Nazionale sarà scelto dopo il 22 giugno.. Terza eliminazione consecutiva ai playoff Mondiali causa la scelta di Baldini.. Silvio Baldini ha annunciato oggi, a margine del Premio Maurizio Maestrelli, che per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia del 3 e del 7 giugno convocherà esclusivamente i giocatori dell’Under 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baldini: solo Under 21 a giugno per evitare chi non ha motivazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Baldini: “A giugno convocherò in Nazionale solo Under 21, il futuro ct deve conoscere il livello dei giovani italiani”Il ct ad interim della Nazionale italiana Silvio Baldini ha annunciato che chiamerà a indossare la maglia della Nazionale maggiore i ragazzi...

Il ct dell’Under 21 Baldini guiderà la Nazionale maggiore in vista dei test di Giugno“Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.

Argomenti più discussi: La Giovane Italia di Silvio Baldini: Donnarumma capitano, spazio agli Under 21; Italia, Baldini lancia i talenti Under 21 contro Grecia e Lussemburgo; Under 21, test finale con l'Albania a Fontanafredda: in panchina c'è Nunziata al posto di Baldini; Amichevole con l’Albania lunedì 8 giugno: Azzurrini di scena a Fontanafredda.

Una rivoluzione chiamata Silvio Baldini. In un calcio italiano che fatica a cambiare pelle, l'attuale tecnico dell'Under 21 scuote l'ambiente con una missione ideologica senza precedenti. Per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo g x.com

Porterò solo giocatori Under 21. È inutile mettere insieme tante persone senza motivazioni: l’annuncio di Baldini sulle prossime amichevoliIl commissario tecnico ad interim dell'Italia ha spiegato: Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina 'Accetto, ma solo se porto i miei ragazzi' ... ilfattoquotidiano.it