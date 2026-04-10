Il commissario tecnico dell’Under 21 è stato scelto per guidare la Nazionale maggiore durante i test di giugno. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il ruolo di allenatore per le prossime partite ufficiali. La nomina di Silvio Baldini è stata annunciata in seguito a una deliberazione interna. La sua presenza sarà valida per le gare in programma nel prossimo mese.

“Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff. Gli Azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il ct dell’Under 21 Baldini guiderà la Nazionale maggiore in vista dei test di Giugno

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Nazionale, ipotesi Baldini come ct ad interim: potrebbe esordire contro la Grecia a giugnoIl terremoto che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano ha raggiunto nelle ultime ore un punto di non ritorno, delineando uno scenario di...

Temi più discussi: Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno; Silvio Baldini ct dell'Italia fino a giugno? Chi è il tecnico dell'Under 21 possibile traghettatore azzurro; Silvio Baldini CT dell'Italia per le amichevoli di giugno, è la scelta più giusta possibile.

Italia, Silvio Baldini ct della nazionale per le amichevoli con Lussemburgo e GreciaSarà il ct dell’Under 21 azzurra a guidare la Nazionale nelle due amichevoli programmate per il 3 e il 7 giugno, entrambe in trasferta, rispettivamente contro il Lussemburgo e contro la Grecia. Silvio ... sport.sky.it

Il ct dell’Under 21 Baldini guiderà la Nazionale maggiore in vista dei test di GiugnoForzAzzurri.net - Il tecnico dell'Under 21 promosso per i prossimi impegni degli azzurri. Silvio Baldini, commissario tecnico della nazionale Under21, guiderà la selezione ... forzazzurri.net

Italia, Baldini Ct ad interim Sarà Silvio Baldini, CT dell’Under 21, a guidare la Nazionale maggiore nei match con Lussemburgo e Grecia, in programma il 3 e il 7 giugno. Pochi giorni dopo, il 22 di giugno, ci sarà l’Assemblea Straordinaria Elettiva del nuovo Pre x.com

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