Il commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana ha annunciato che, a giugno, convoca solo i giocatori dell’Under 21 per le prossime amichevoli. La scelta nasce dalla volontà di far conoscere al futuro allenatore della Nazionale il livello dei giovani italiani, considerando che il tecnico conosce già bene i calciatori della categoria. La convocazione riguarderà quindi esclusivamente i talenti emergenti sotto i 21 anni.

Il ct ad interim della Nazionale italiana Silvio Baldini ha annunciato che chiamerà a indossare la maglia della Nazionale maggiore i ragazzi dell’ Under 21 per le amichevoli di giugno, giocatori che lui già conosce bene essendo commissario tecnico della categoria. Baldini premia i giovani: “A giugno in Nazionale maggiore solo U21”. A margine del Premio Maestrelli, Baldini ha dichiarato sulle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: “ Convocherò solo giocatori dell’Under 21. È un atto con una logica, non di coraggio. Il ct che verrà dopo deve conoscere il livello di questi ragazzi. È inutile mettere insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Baldini: “A giugno convocherò in Nazionale solo Under 21, il futuro ct deve conoscere il livello dei giovani italiani”

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