Cagliari maxi sequestro all’aeroporto | 116 ovuli di eroina nel corpo

Un cittadino nigeriano è stato arrestato all'aeroporto di Cagliari dopo essere stato trovato con 116 ovuli di eroina nel corpo. L'uomo era appena sbarcato e sono stati i controlli di routine a portare alla scoperta. La polizia ha sequestrato la sostanza e ha avviato le procedure legali previste. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

? Cosa sapere Cittadino nigeriano arrestato all'aeroporto di Cagliari con 116 ovuli di eroina nel corpo.. Sequestro di 1,320 kg di droga e analisi del cellulare per smantellare la rete.. Un cittadino nigeriano residente nel Lazio è stato arrestato all’aeroporto di Cagliari-Elmas dopo che i controlli hanno portato al recupero di 116 ovuli di eroina, per un peso totale di 1,320 kg, nascosti nel suo apparato digerente. La vicenda si è aperta tra le corsie dell’aeroporto sardo, dove il passeggero era appena giunto con un volo atterrato dal Belgio. Già prima del contatto fisico con le autorità, gli addetti alla sicurezza avevano messo gli occhi sull’uomo: le analisi effettuate sui flussi di viaggio e sulle rotte ritenute più sensibili avevano infatti fatto scattare un allarme preventivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, maxi sequestro all’aeroporto: 116 ovuli di eroina nel corpo Notizie correlate Sorpresa con 700 grammi di ovuli di cocaina ed eroina nel corpo: in manette donna residente nel PescareseL'arresto è avvenuto in provincia di Arezzo, dove una donna di nazionalità straniera residente in provincia di Pescara è stata trovata con quasi 70... Sorpresa con 700 grammi di ovuli di cocaina ed eroina nel corpoUna donna di nazionalità nigeriana, residente in provincia di Pescara, è stata arrestata in provincia di Arezzo, in quanto sorpresa con 58 ovuli di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuoro, incassa la pensione della madre per 13 anni dopo la morte: maxi sequestro; Pesca illegale, blitz di Guardia costiera e Asl: scatta il sequestro per 1,7 tonnellate di prodotti ittici; Sant’Antioco, blitz contro la pesca illegale: 1.700 chili di pesce finiscono alla Caritas; Maxi sequestro di pesce nel Cagliaritano: oltre una tonnellata di prodotti senza etichetta e magazzino abusivo sigillato. Traffico di droga per 8 milioni di euro, maxi sequestro della Dia di CagliariSono ritenuti tra i principali organizzatori ed esecutori del gruppo criminale specializzato nel traffico e nello spaccio di droga smantellato a fine dicembre fa dai carabinieri di Olbia con l'operazi ... rainews.it Cagliari, maxi sequestro di prodotti ittici: scattano i sigilliCAGLIARI (ITALPRESS) – Un’operazione coordinata di controllo lungo la filiera agroalimentare ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotto ittico non conforme alle normative vigenti n ... msn.com #Cagliari, colpo nella notte in via Sassari Spaccata nel ristorante asiatico “Don” Articolo completo su Cagliarinews.it: link in bio https://f.mtr.cool/rgqbitkqmv facebook La musica dei Gen Rosso a Cagliari, tra il sacro e la pace x.com