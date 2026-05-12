Bagnini giornalisti e commercianti ai fornelli | raccolti oltre 17 mila euro per le mamme di Nairobi
A Rimini si è tenuta l’edizione locale di “Sapori della Solidarietà”, una cena di beneficenza promossa da Cittadinanza Ets. L’evento ha visto coinvolti bagnini, giornalisti e commercianti che si sono cimentati ai fornelli, contribuendo a raccogliere oltre 17 mila euro destinati alle mamme di Nairobi. La serata si è svolta presso il Rockisland, con una partecipazione numerosa e un clima di entusiasmo tra i presenti.
Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l’edizione riminese di “Sapori della Solidarietà”, la cena di beneficenza organizzata da Cittadinanza Ets che lunedì (11 maggio) ha riunito al Rockisland tre squadre del territorio in una sfida ai fornelli all’insegna della solidarietà.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Bagnini, giornalisti e commercianti ai fornelli. Al Rockisland si cucina per le mamme di NairobiRimini, conto alla rovescia per Sapori della Solidarietà: una cena, tre squadre e un aiuto che vale doppio.
Gara di solidarietà per salvare Nicla. Raccolti oltre 100 mila euro in 5 giorniCHIUSI DELLA VERNA La raccolta fondi per Nicla, la giovane mamma casentinese che sta combattendo una battaglia per la vita dopo un aneurisma...
Argomenti più discussi: Bagnini, giornalisti e commercianti ai fornelli. Al Rockisland si cucina per le mamme di Nairobi; Festa della Mamma, arrivano i Cuori di Piada. Un'idea che celebra gusto e creatività; Rimini | le mamme di Nairobi sfidano i fuochi della solidarietà.
Bagnini, giornalisti e commercianti ai fornelli. Al Rockisland si cucina per le mamme di Nairobi #Rimini facebook
Bagnini, giornalisti e commercianti ai fornelli. Al Rockisland si cucina per le mamme di NairobiConto alla rovescia per Sapori della Solidarietà. Al Rockisland, il prossimo 11 maggio, torna la serata di beneficenza organizzata da Cittadinanza Ets ... riminitoday.it