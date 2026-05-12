Bagnini giornalisti e commercianti ai fornelli | raccolti oltre 17 mila euro per le mamme di Nairobi

A Rimini si è tenuta l’edizione locale di “Sapori della Solidarietà”, una cena di beneficenza promossa da Cittadinanza Ets. L’evento ha visto coinvolti bagnini, giornalisti e commercianti che si sono cimentati ai fornelli, contribuendo a raccogliere oltre 17 mila euro destinati alle mamme di Nairobi. La serata si è svolta presso il Rockisland, con una partecipazione numerosa e un clima di entusiasmo tra i presenti.

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