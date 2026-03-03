In Chiusi della Verna, una campagna di raccolta fondi è stata avviata per sostenere Nicla, una giovane mamma casentinese affetta da un aneurisma cerebrale. In soli cinque giorni, sono stati raccolti oltre 110 mila euro grazie alla generosità di molte persone. La mobilitazione ha coinvolto la comunità locale e non solo, dimostrando un forte senso di solidarietà.

CHIUSI DELLA VERNA La raccolta fondi per Nicla, la giovane mamma casentinese che sta combattendo una battaglia per la vita dopo un aneurisma cerebrale, ha superato 110mila euro in appena cinque giorni. La generosità di amici, parenti e cittadini è stata straordinaria, non solo a Firenze, dove vive la famiglia, ma anche nel paese di origine di Nicla, Chiusi della Verna, che ha visto una vera e propria gara di solidarietà, con tante persone e associazioni che hanno contribuito economicamente. Un gesto che conferma il grande affetto e la vicinanza della comunità in un momento così difficile. Nicla (nella foto), 36 anni, madre di due bambini, era all’ospedale di Careggi di Firenze il 24 agosto scorso, quando una sospetta rottura di aneurisma cerebrale ha sconvolto la sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gara di solidarietà per salvare Nicla. Raccolti oltre 100 mila euro in 5 giorni

