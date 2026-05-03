Bagnini giornalisti e commercianti ai fornelli Al Rockisland si cucina per le mamme di Nairobi
Rimini, conto alla rovescia per Sapori della Solidarietà: una cena, tre squadre e un aiuto che vale doppio. Al Rockisland, il prossimo 11 maggio, torna la serata di beneficenza organizzata da Cittadinanza Ets, associazione riminese presieduta dal medico e imprenditore Maurizio Focchi, che dal.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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