Bagni no gender e utilizzo della schwa | ecco le richieste degli studenti all’università di Bologna

Gli studenti dell’università di Bologna hanno approvato una mozione che chiede l’introduzione di bagni no gender e l’utilizzo della schwa. La richiesta si basa sulla volontà di rendere più accessibile e rispettosa l’ambiente universitario. La mozione è stata approvata dal Consiglio degli studenti, che ha deciso di promuovere iniziative volte ad aumentare l’inclusività all’interno dell’ateneo.

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