Bagni no gender e utilizzo della schwa | ecco le richieste degli studenti all’università di Bologna
Gli studenti dell’università di Bologna hanno approvato una mozione che chiede l’introduzione di bagni no gender e l’utilizzo della schwa. La richiesta si basa sulla volontà di rendere più accessibile e rispettosa l’ambiente universitario. La mozione è stata approvata dal Consiglio degli studenti, che ha deciso di promuovere iniziative volte ad aumentare l’inclusività all’interno dell’ateneo.
Il Consiglio degli studenti dell’università di Bologna ha approvato una mozione per chiedere un ateneo sempre più inclusivo. Nel documento, presentato ai vertici dell’ateneo, tra le altre cose si chiedono bagni gender neutral, un accesso facilitato alla carriera alias, l’utilizzo della schwa nei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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