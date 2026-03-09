Voto fuori sede | l' Università di Padova giustifica le assenze degli studenti

L’Università di Padova ha comunicato come verranno giustificate le assenze degli studenti che devono votare fuori sede. Le organizzazioni studentesche e i comitati civici stanno portando avanti iniziative per aiutare gli studenti a esercitare il diritto di voto, dopo la conferma che durante il referendum del 22 e 23 marzo non sarà possibile votare in un comune diverso da quello di residenza.

L'Università degli Studi di Padova ha ufficialmente confermato che le assenze registrate nella giornata di lunedì 23 marzo 2026 saranno considerate automaticamente giustificate Anche Paola Bonomo, Presidente del Consiglio degli Studenti, sottolinea l'importanza di queste iniziative: «Da studentessa fuorisede, so bene cosa significhi trovarsi nella condizione concreta di non potersi permettere di tornare a casa per votare. Per questo le possibilità messe in campo dai comitati e dall'Università sono fondamentali: rappresentano un aiuto reale per tante persone che altrimenti rischierebbero di vedere negato, di fatto, un diritto democratico essenziale.