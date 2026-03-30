Università Vanvitelli ca Comune di Capua nuovi spazi per le attività sportive degli studenti

L'università Vanvitelli e il Comune di Capua hanno concordato l'assegnazione di nuovi spazi dedicati alle attività sportive degli studenti. La decisione riguarda aree destinate a favorire la pratica di sport e il tempo libero degli studenti universitari. L'accordo è stato annunciato il 30 marzo e riguarda l'assegnazione di spazi specifici all’interno del territorio comunale.

Capua, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Nuovi spazi per le attività sportive degli studenti della Vanvitelli. Oggi, il Comune di Capua ha proceduto alla consegna del 'Centro Polisportivo Plesso A e B ed annessa costruenda piscina', sito in via Martiri di Nassiriya (Rione Macello), all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. L'atto era stato redatto dal Dipartimento di Economia che ha sede nella stessa città di Capua. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il rettore Giovanni Francesco Nicoletti, il delegato all'edilizia professore Gianfranco De Matteis, il sindaco di Capua Adolfo Villani e l'architetto Raffaella Esposito, responsabile del settore patrimonio del Comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università Vanvitelli, ca Comune di Capua nuovi spazi per le attività sportive degli studenti Articoli correlati La chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua all’Università Vanvitelli(Adnkronos) – L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli acquisisce al patrimonio dell’ateneo la chiesa di Santa Maria delle Dame... Zen, attività sportive al Velodromo per gli studenti della scuola Falcone: c'è l'accordo con il ComuneGli studenti della scuola Falcone dello Zen potranno svolgere nelle ore mattutine le attività sportive al Velodromo.