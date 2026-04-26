Addio lame e baby gang | il nuovo decreto punisce i maranza

Il Parlamento ha approvato un nuovo decreto che introduce sanzioni più severe contro le baby gang e il possesso di armi bianche. La legge mira a contrastare la diffusione di gruppi giovanili coinvolti in comportamenti violenti e a rafforzare le pene per chi detiene strumenti pericolosi. Le nuove misure prevedono inoltre controlli più stringenti e interventi più rapidi da parte delle forze dell'ordine.

? Cosa sapere Parlamento approva nuovo decreto sicurezza contro baby gang e possesso di armi bianche.. Pene fino a tre anni per chi detiene coltelli in luoghi affollati o trasporti.. La deputata della Lega Laura Cavandoli ha annunciato l’approvazione definitiva del nuovo decreto sicurezza, una misura che punta a colpire duramente il fenomeno delle baby gang e il possesso di armi bianche nei luoghi pubblici. Il provvedimento, giunto al termine di un acceso confronto parlamentare segnato dall’ostruzionismo della sinistra, rappresenta per la Lega una vittoria politica volta a restituire tranquillità ai cittadini. Secondo quanto espresso dalla parlamentare, la priorità assoluta resta il ripristino della legalità e la protezione della popolazione contro fenomeni che minano la serenità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio lame e baby gang: il nuovo decreto punisce i maranza Parliamo di Baby Gang e Maranza. Notizie correlate Uno Mattina, gaffe di Claudia Conte: "Quello che emerge per quanto riguarda le gang bang... Le baby gang, i maranza" - VIDEOGaffe della portavoce dell'Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile Claudia Conte in diretta a Uno Mattina. Maranza, il ritorno: così le baby gang hanno conquistato il parcheggio tra scippi e minaccePORDENONE - La mappa del disagio a Pordenone cambia forma: i controlli serrati davanti alla stazione hanno spinto i gruppi di giovani verso il retro...