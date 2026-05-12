Azione controreplica ad Alfano | Non un addio sofferto ma un riposizionamento politico

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche settimane dalla conferma della sua adesione a un nuovo movimento politico, Sonia Alfano riceve una risposta decisa da parte di Azione Messina e provincia. La nota diffusa dall’area locale del partito evidenzia come il passaggio della politica non sia stato un addio difficile, ma piuttosto un riposizionamento. La replica si concentra sulla ricostruzione dell’uscita di Alfano, rifiutando alcune interpretazioni circolate di recente.

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Non si chiude senza strascichi il passaggio di Sonia Alfano da Azione a Controcorrente. Dopo la sua adesione ufficializzata nei giorni scorsi al movimento guidato da Ismaele La Vardera, arriva la replica netta di Azione Messina e provincia, che smonta la ricostruzione dell’uscita e parla.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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