Sonia Alfano approda in Controcorrente dopo l’addio ad Azione
Sonia Alfano si unisce al programma Controcorrente dopo aver lasciato il partito Azione. La sua presenza coinvolge anche il territorio di Barcellona, dove è nota come ex presidente della commissione antimafia europea. La sua adesione segna un cambiamento nella sua carriera politica, portandola a un nuovo ruolo in questa trasmissione. La sua figura è riconosciuta e apprezzata nella zona, dove ha spesso partecipato a eventi pubblici e incontri istituzionali.
Sonia Alfano approda a Controcorrente. Una adesione che egna un passaggio politico che tocca anche il territorio barcellonese, dove l’ex presidente della commissione antimafia europea è figura conosciuta e radicata.L’adesione al movimento fondato da Ismaele La Vardera è arrivata nel corso della.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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