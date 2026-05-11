Sonia Alfano approda in Controcorrente dopo l’addio ad Azione

Da messinatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonia Alfano si unisce al programma Controcorrente dopo aver lasciato il partito Azione. La sua presenza coinvolge anche il territorio di Barcellona, dove è nota come ex presidente della commissione antimafia europea. La sua adesione segna un cambiamento nella sua carriera politica, portandola a un nuovo ruolo in questa trasmissione. La sua figura è riconosciuta e apprezzata nella zona, dove ha spesso partecipato a eventi pubblici e incontri istituzionali.

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Sonia Alfano approda a Controcorrente. Una adesione che egna un passaggio politico che tocca anche il territorio barcellonese, dove l’ex presidente della commissione antimafia europea è figura conosciuta e radicata.L’adesione al movimento fondato da Ismaele La Vardera è arrivata nel corso della.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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