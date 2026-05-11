Sonia Alfano approda in Controcorrente dopo l’addio ad Azione

Sonia Alfano si unisce al programma Controcorrente dopo aver lasciato il partito Azione. La sua presenza coinvolge anche il territorio di Barcellona, dove è nota come ex presidente della commissione antimafia europea. La sua adesione segna un cambiamento nella sua carriera politica, portandola a un nuovo ruolo in questa trasmissione. La sua figura è riconosciuta e apprezzata nella zona, dove ha spesso partecipato a eventi pubblici e incontri istituzionali.

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