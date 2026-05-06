Sonia Alfano lascia Azione | Chiudo un capitolo della mia vita ora è il momento della riflessione

Sonia Alfano ha annunciato ufficialmente la sua uscita dal partito Azione, affermando di chiudere un capitolo importante della sua vita. In una dichiarazione, ha spiegato che questa decisione rappresenta un passaggio necessario e ha espresso dispiacere per non aver potuto condividere la notizia con una figura politica di rilievo, che non le ha risposto al telefono. La sua scelta segna un momento di riflessione personale e politica.

“Era un passaggio necessario, chiudo un capitolo fondamentale della mia vita, un momento che avrei voluto condividere prima con Carlo Calenda, ma che non mi ha neanche risposto al telefono”. Lo afferma l’ex presidente della commissione antimafia del parlamento europeo Sonia Alfano. Alfano.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Olimpiadi 2026, McGrath: "È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita"Home > Video > Olimpiadi 2026, McGrath: "È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita" “È una sensazione surreale,... «Mia moglie mi ha tradito nel momento più difficile della mia vita: come faccio a fidarmi ancora?»Gentile Avvocata, mia moglie mi ha tradito dopo quindici anni di matrimonio, nel momento più difficile della mia vita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: IMMA VIETRI (FDI): PNRR, CON GOVERNO MELONI ITALIA UNO DEI PAESI PIU’ AVANZATI IN EUROPA; L’indiscrezione: Sonia Alfano lascia Azione. L’indiscrezione: Sonia Alfano lascia AzioneSonia Alfano starebbe per lasciare Azione. Ecco la robusta indiscrezione che circola e che troverà conferma o smentita in una conferenza stampa convocata per domani. La motivazione della rottura con ... livesicilia.it Sonia Alfano, lascia Azione: Chiudo un capitolo della mia vitaPALERMO – Era un passaggio necessario, chiudo un capitolo fondamentale della mia vita, un momento che avrei voluto condividere prima con Carlo Calenda, ma che non mi ha neanche risposto al telefono, ... livesicilia.it Sonia Alfano. . A Sferracavallo non ci sono nata, ma ci sono nate le mie figlie. È qui che siamo cresciute insieme dopo che la mafia, nel 1993, mi ha tolto mio padre. Per questo ieri tornare in piazza, davanti al ristorante “Al Brigantino” crivellato da trenta colpi di - facebook.com facebook