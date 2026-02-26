L' azienda brianzola che chiude la produzione e licenzia 27 dipendenti

Un’azienda di Concorezzo, nota nel settore dei circuiti stampati, sta per avviare una procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà 27 lavoratori. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per l’attività, che ha registrato nel 2024 un volume d’affari di circa 14 milioni di euro e sta affrontando una fase di riorganizzazione. La notizia si inserisce in un quadro di trasformazioni aziendali in atto nella regione.

Nuovi licenziamenti in vista in Brianza: Omr, l'azienda di Concorezzo che produce circuiti stampati e che nel 2024 aveva prodotto14 milioni di fatturato, si prepara a licenziare 27 dipendenti. La notizia è stata confermata nella giornata di ieri, mercoledì 25 febbraio, quando all'interno della.