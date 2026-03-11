Azienda licenzia tutti i dipendenti e li sostituisce con l' intelligenza artificiale
Un'azienda italiana ha licenziato tutti i propri dipendenti e li ha sostituiti con sistemi di intelligenza artificiale. La decisione riguarda l'intero organico e la transizione è già stata completata. Nessuno dei lavoratori è stato tenuto in servizio, e al momento non ci sono annunci su eventuali assunzioni alternative. La situazione si verifica in un contesto in cui l'uso di tecnologie avanzate sta crescendo rapidamente.
Tutti a casa, sostituiti dall'intelligenza artificiale. Un caso che stavolta non arriva dagli Stati Uniti, ma dall'Italia. L'azienda InvestCloud Italy, con sede a Marghera, in provincia di Venezia, ha avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi 37 dipendenti per cessazione. 🔗 Leggi su Today.it
