Azalee per la ricerca Vendute 4.600 piantine ben 500 in più del 2025

Durante la giornata dedicata alla festa della mamma, l'Istituto Oncologico Romagnolo ha venduto 4.600 piantine di azalea, registrando un incremento di 500 unità rispetto all’anno precedente. La vendita delle piante aveva lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca oncologica. Le azalee sono state distribuite ai donatori, contribuendo a un'iniziativa di solidarietà legata alla cura e alla prevenzione delle malattie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Se la solidarietà fosse un fiore, sarebbe senz’altro l’ azalea: quelle vendute dall’ Istituto Oncologico Romagnolo nel giorno della festa della mamma con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca. Il dispiegamento di forze della non-profit fondata nel 1979 dal prof. Dino Amadori quest’anno è stato imponente: sono stati più di seicento i volontari che hanno dedicato almeno un’ora alla distribuzione dei fiori in uno dei duecento punti sparsi su tutto il territorio, fino addirittura a sforare i confini storici di riferimento dello Ior, con la provincia di Ferrara, di Firenze e Pesaro-Urbino rappresentate con i banchetti di Argenta, Marradi e Gabicce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Azalee per la ricerca. Vendute 4.600 piantine, ben 500 in più del 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Airc e la ricerca. Tornano le azaleeDomenica 10 maggio, Festa della mamma, torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc. Azalee per la ricerca: un gesto per sconfiggere il tumore al pancreas? Domande chiave Come può un fiore finanziare la scoperta di nuovi farmaci oncologici? Perché uno studio fondamentale sulla resistenza tumorale è... Argomenti più discussi: Festa della mamma, un’azalea per la ricerca nelle piazze a Roma; Azalea della ricerca, in 4mila piazze il fiore di Airc per sostenere gli studi sui tumori femminili; Tornano le Azalee della ricerca. Risorse che donano speranza; Festa della Mamma 2026: l'Azalea della Ricerca torna in 3.900 piazze per curare il cancro. A Saluzzo quasi 6mila euro per la ricerca sul cancro con le azalee dell’Airc x.com In Italia, per la Festa della Mamma c'è una particolare tradizione floreale a scopo benefico che mi piace molto. reddit Azalea della Ricerca, dove trovarla domenica 10 maggioPer la Festa della Mamma, Fondazione AIRC colorerà oltre 4.000 piazze in tutta Italia ... nove.firenze.it