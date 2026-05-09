? Domande chiave Come può un fiore finanziare la scoperta di nuovi farmaci oncologici?. Perché uno studio fondamentale sulla resistenza tumorale è stato ritirato?. Come fanno le cellule del pancreas a eludere i trattamenti attuali?. Quali nuove strategie scientifiche potrebbero bloccare le vie di fuga tumorali?.? In Breve In Italia il tumore al pancreas colpisce 15mila persone con sopravvivenza all'11-12%.. La Sapienza ha studiato i meccanismi di resistenza ai farmaci tramite pubblicazione PNAS.. Revolution Medicines ha ottenuto FDA per composto che estende sopravvivenza da 7 a 13 mesi.. Ricercatore Mariano Barbacid ha subito ritiro studio PNAS per conflitto di interessi aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azalee per la ricerca: un gesto per sconfiggere il tumore al pancreas

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