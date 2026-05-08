airc e la ricerca tornano le azalee

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna l’iniziativa dell’Azalea della Ricerca organizzata da Fondazione Airc. L’evento prevede la distribuzione di piante di azalea per sensibilizzare sull’importanza della ricerca oncologica. I volontari saranno presenti in diverse città italiane per raccogliere fondi a sostegno di studi e progetti dedicati alla lotta contro il cancro.

Domenica 10 maggio, Festa della mamma, torna l’appuntamento con l’ Azalea della Ricerca di Fondazione Airc. Saranno ben 600mila le piante che coloreranno oltre 4.000 piazze in tutta Italia, con volontarie e volontari pronti a distribuirle, con una donazione minima di 18 euro, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Insieme all’azalea viene consegnata anche una pubblicazione speciale che racconta il ruolo delle donne nella ricerca sul cancro tra ieri e oggi e fornisce indicazioni utili per la prevenzione. Chi non potrà recarsi nelle piazze potrà comunque acquistare la propria azalea su Amazon. Nata nel 1984, la campagna...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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