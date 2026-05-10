Torna nelle piazze l’Azalea della Ricerca Airc in campo contro il tumore al seno

In occasione della festa della mamma, i volontari della Fondazione Airc tornano a organizzare iniziative nelle piazze per promuovere la campagna di sensibilizzazione sulla ricerca contro il tumore al seno. I volontari distribuiscono le azalee e raccolgono fondi per sostenere studi e progetti dedicati a questa patologia. L’evento si svolge in diverse città italiane, coinvolgendo cittadini e appassionati di causa.

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Per la festa della mamma, tornano nelle piazze i volontari della Fondazione Airc con l’Azalea della Ricerca, un dono doppio: il fiore è simbolo dell’impegno contro i tumori che colpiscono le donne e le offerte raccolte con la sua distribuzione permettono di raccogliere fondi a sostegno concreto, ma anche sensibilizzare all’importanza della prevenzione femminile. Secondo le stime, in Italia sono previste circa 179.800 nuove diagnosi di tumore tra le donne. La ricerca ha fatto passi avanti soprattutto nel tumore al seno, aumentando sensibilmente la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Tra i numerosi progetti sostenuti da Airc c’è anche quello coordinato dal dottor Luca Malorni dell’Azienda Usl Toscana Centro, dedicato allo studio di biomarcatori per ottimizzare il trattamento del tumore al seno in fase avanzata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna nelle piazze l’Azalea della Ricerca. Airc in campo contro il tumore al seno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: L'azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze per la salute delle donne Torna l’Azalea della Ricerca nelle piazze d’ItaliaTorna l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.