Renault Symbioz più matura ed efficiente con il nuovo ibrido 1.8

Renault Symbioz, presentata inizialmente con il motore 1.6 E-Tech, si aggiorna per il model year 2026 adottando un nuovo sistema full hybrid 1.8. La vettura, che combina tecnologia e praticità, presenta miglioramenti nelle performance e nell’efficienza rispetto alle versioni precedenti. L’introduzione di questo motore segna un passo avanti nella gamma ibrida della casa automobilistica.

Dopo il debutto con il 1.6 E-Tech, Renault Symbioz si aggiorna e per il model year 2026 adotta il nuovo sistema full hybrid 1.8 da 160 CV, un powertrain già visto su nuova Duster e Bigster e che promette una migliore efficienza, maggiori prestazioni e una potenza di picco più elevata. È costruito dalla nuova società partner di Renault, ovvero Horse Technology, che cederà lo stesso gruppo moto-propulsore ibrido anche ad altri brand, tra cui Nissan, Dacia e Mitsubishi, oltre ad altri brand cinesi. Un aggiornamento sostanziale, non solo numerico. Il nuovo powertrain migliora le prestazioni, rende la risposta più pronta e soprattutto corregge uno dei limiti principali della versione precedente: l’efficienza e la fluidità sulle lunghe percorrenze, in particolare in autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Renault Symbioz, spazio e tecnologia ibrida per la famiglia modernaROMA (ITALPRESS) – La Renault Symbioz nasce per rispondere alle esigenze di chi desidera un SUV compatto nelle dimensioni ma grande nei contenuti.

Symbioz e Austral, due full hybrid Renault per Milano e oltreUna più compatta ed efficiente, l'altra più ricca e confortevole: le due vetture interpretano il segmento C con due ricette diverse ma complementari...

Renault Symbioz e Austral: la prova (a confronto) dei due SUV ibridi

