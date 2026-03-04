Hermes Reply ha annunciato di aver collaborato con Lavazza per sviluppare un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente. L'iniziativa si chiama “Un nuovo modello di manufacturing: digitale ed efficiente” ed è finalizzata a introdurre innovazioni nel settore produttivo. La collaborazione mira a implementare tecnologie avanzate per migliorare i processi di produzione e aumentare l’efficienza complessiva.

L'iniziativa, denominata “Un nuovo modello di manufacturing: digitale ed efficiente”, rappresenta un'evoluzione significativa dell'ecosistema produttivo Lavazza verso un approccio pienamente data-driven, integrando tecnologie digitali avanzate per una gestione più connessa, intelligente e flessibile. Al centro del progetto vi è l'introduzione di una piattaforma digitale centralizzata in grado di connettere macchinari, linee di produzione e sistemi di stabilimento, consolidando i dati operativi in un ambiente unificato. Questa architettura consente il monitoraggio in tempo reale delle performance, l'analisi avanzata dei dati e l'ottimizzazione continua dei processi, garantendo una visibilità end-to-end sull'intero ciclo produttivo e agevolando decisioni più rapide e data-driven. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Hermes Reply affianca Lavazza: un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente

