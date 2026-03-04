Comunicato Stampa | Hermes Reply affianca Lavazza | un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente
Hermes Reply ha annunciato di aver collaborato con Lavazza per sviluppare un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente. L'iniziativa si chiama “Un nuovo modello di manufacturing: digitale ed efficiente” ed è finalizzata a introdurre innovazioni nel settore produttivo. La collaborazione mira a implementare tecnologie avanzate per migliorare i processi di produzione e aumentare l’efficienza complessiva.
L'iniziativa, denominata “Un nuovo modello di manufacturing: digitale ed efficiente”, rappresenta un'evoluzione significativa dell'ecosistema produttivo Lavazza verso un approccio pienamente data-driven, integrando tecnologie digitali avanzate per una gestione più connessa, intelligente e flessibile. Al centro del progetto vi è l'introduzione di una piattaforma digitale centralizzata in grado di connettere macchinari, linee di produzione e sistemi di stabilimento, consolidando i dati operativi in un ambiente unificato. Questa architettura consente il monitoraggio in tempo reale delle performance, l'analisi avanzata dei dati e l'ottimizzazione continua dei processi, garantendo una visibilità end-to-end sull'intero ciclo produttivo e agevolando decisioni più rapide e data-driven. 🔗 Leggi su Iltempo.it
