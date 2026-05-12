Avrebbe molestato una paziente in ospedale | condanna a due anni e mezzo per un medico

Un medico dell'ospedale di Francavilla Fontana è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per aver molestato una paziente durante una visita nel febbraio 2022. La vicenda riguarda un episodio di palpeggiamenti che si sarebbe verificato all’interno della struttura sanitaria. La sentenza è arrivata dopo il processo in cui sono state ascoltate le testimonianze e analizzati gli elementi raccolti.

BRINDISI - Un medico in servizio presso l'ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana è stato condannato in primo grado a due anni e mezzo di reclusione: avrebbe palpeggiato e molestato una paziente durante una visita, avvenuta nel febbraio 2022. La sentenza del tribunale di Brindisi in.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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