Paziente morto in ambulanza confermata in appello la condanna per il medico soccorritore

La Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna di un medico del 118 di Adrano per la morte di un uomo di 72 anni, deceduto il 14 novembre 2020 al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Il medico, intervenuto tre volte sul paziente durante un’ambulanza, è stato giudicato responsabile della sua morte. La sentenza riguarda la responsabilità del sanitario nel procedimento relativo al caso.

Il collegio ha lasciato invariata nel merito la pronuncia di omicidio colposo emessa nel 2023, disponendo unicamente la revoca di alcune statuizioni civili di natura formale La prima sezione penale della Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna di un medico del 118 di Adrano per la morte di Salvatore Pellegriti, 72 anni, deceduto il 14 novembre 2020 al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro dopo che il sanitario, intervenuto per tre volte nella stessa giornata, non aveva disposto il ricovero del paziente. Il collegio ha lasciato invariata nel merito la pronuncia di omicidio colposo emessa nell'aprile del 2023 dal gip del Tribunale etneo,?disponendo unicamente la revoca di alcune statuizioni civili di natura formale.

