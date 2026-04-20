Edificio Ater riqualificato creati 19 alloggi e 52 posti letto per gli universitari

A Verona, l’edificio di proprietà di un ente pubblico è stato ristrutturato con un investimento di circa 3 milioni di euro, portando alla creazione di 19 alloggi e 52 posti letto destinati agli studenti universitari. L’intervento ha riguardato la riqualificazione dell’immobile situato in Via Merano, con l’obiettivo di aumentare le strutture disponibili per la comunità studentesca. L’apertura di questa nuova struttura rappresenta un ampliamento dell’offerta abitativa dedicata agli universitari nella zona.

A Verona è stata potenziata l’offerta abitativa per gli studenti universitari con l’inaugurazione dello student housing di Via Merano, dove Ater ha concluso un intervento di ristrutturazione dal valore complessivo di 3 milioni di euro. Il progetto, sostenuto da un finanziamento Pnrr di 1,15.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Alloggi per gli universitari, avanti con il bando Cdp: in Campania 10mila posti Leggi anche: Alloggi per gli universitari: "Così affitti accessibili" Contenuti utili per approfondire Si parla di: ATER VERONA INVESTE SUGLI STUDENTI: INAUGURATO IL NUOVO STUDENT HOUSING DI VIA MERANO. La rinascita della periferia. Palazzo Ater riqualificatoQuella appena conclusa è una riqualificazione importante di edificio degradato nel cuore di uno dei quartieri più popolosi di Perugia, effettuata grazie ai fondi del PNRR, che contribuisce a ... lanazione.it Tor Sapienza. Al via demolizione degli edifici centrali del complesso AterPartita la demolizione completa del fabbricato A, mentre contemporaneamente il fabbricato B sarà ristrutturato e riqualificato, in modo che i locali saranno destinati a servizi di pubblica utilità ... regione.lazio.it