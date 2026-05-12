Avevano oltre 60 grammi di cocaina in casa | due arresti in via Broccaindosso
Durante un controllo antidroga nel centro storico, agenti di polizia hanno arrestato due uomini trovati in possesso di più di 60 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. La perquisizione è avvenuta in via Broccaindosso e ha portato al sequestro della sostanza. I due sono stati portati in commissariato e sono ora in attesa di essere ascoltati.
Un controllo antidroga in pieno centro storico si è concluso con l’arresto di due uomini trovati in possesso di oltre 60 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna centro hanno arrestato un 40enne e un 45enne, entrambi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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