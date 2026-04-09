Spaccio di droga a Misilmeri sequestrati 16 grammi tra cocaina e hashish e 740 euro | due arresti

Due persone sono state arrestate a Misilmeri dai carabinieri durante un'operazione contro il traffico di droga. Durante i controlli sono stati sequestrati 16 grammi tra cocaina e hashish, insieme a 740 euro in contanti. L’intervento è stato condotto dalla sezione Radiomobile della compagnia locale e dal nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia. Nessuna altra informazione sulle identità degli arrestati o sui dettagli dell’operazione è stata resa nota.