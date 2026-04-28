Fuochi d' artificio al Parco dei Principi Psg-Bayern 5-4

Al Parco dei Principi si è giocata una delle partite più emozionanti della Champions League, con il Psg che ha battuto il Bayern per 5-4. La sfida tra le due squadre ha visto numerosi gol e un ritmo sostenuto, offrendo ai tifosi uno spettacolo intenso e ricco di emozioni. La partita ha coinvolto entrambe le formazioni in un confronto ricco di azioni offensive e momenti di tensione, lasciando il pubblico senza respiro fino alla fine.

AGI - Psg e Bayern danno vita a una delle partite più belle nella storia della Champions League, con i francesi che si impongono per 5-4 al Parco dei Principi. Un risultato che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno, ma che dà un piccolo vantaggio ai campioni in carica che al ritorno avranno due risultati su tre. La prima svolta del match arriva al quarto d'ora. Olise serve di prima Luis Diaz che viene atterrato in scivolata da Pacho. È calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kane, che spiazza Safonov e firma l' 1-0. Il pareggio arriva al 24'. Douè lancia Kvaratskhelia che entra in area, si sposta la palla sul destro saltando Stanisic e batte Neuer con un destro a giro che termina la sua corsa nell'angolino lontano.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fuochi d'artificio al Parco dei Principi, Psg-Bayern 5-4 Champions League Predictions Today | PSG vs Bayern Munich (Semi-Finals Begin!) Notizie correlate Leggi anche: PSG-Bayern 5-4: show al Parco dei Principi, semifinale storica Euro-derby da brivido al Parco dei Principi: il PSG stacca il pass, onore al MonacoI parigini tremano ma passano il turno: decisiva l'espulsione di Coulibaly e la rimonta firmata dai senatori. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L’UEFA apre una procedura disciplinare sul Bayern Monaco: rischio sanzioni; Champions, oggi semifinale Psg - Bayern: orario, probabili formazioni e dove vederla. Fuochi d’artificio a Parigi, Dembélé e soci la spuntanoNon ce ne vogliano Arsenal e Sporting, ma la sfida tra PSG e Bayern Monaco è la semifinale di Champions che tutti aspettavano e quanto mostrato stasera ha fatto capire perché. Quella andata in scena a ... rsi.ch Spettacolo e gol al Parco dei Principi, Psg batte Bayern 5-4PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Psg e Bayern danno vita a una delle partite più belle nella storia della Champions League, con i francesi che si impongono ... italpress.com Meglio PSG-Bayern sul divano o Stockport Country-Port Vale dal vivo Pep Guardiola non ha avuto dubbi. L’allenatore del Manchester City ha assistito dal vivo alla partita di League One a Edgeley Park. Com’è finita Il Port Vale, già retrocesso in League Tw x.com Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-Dembele - facebook.com facebook