Avellino centrodestra verso la svolta | lunedì si annuncia Nargi candidata sindaco

Lunedì è prevista una conferenza stampa a Avellino durante la quale si annuncerà ufficialmente la candidatura a sindaco di Laura Nargi, ex primo cittadino della città. La decisione arriva dopo le indicazioni del segretario provinciale di Forza Italia, che ha comunicato di aver sciolto le riserve sulla candidatura. La presentazione si inserisce nel quadro delle scelte politiche del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, scioglie le riserve: lunedì sarà convocata una conferenza stampa per ufficializzare la candidatura a sindaco di Laura Nargi, ex primo cittadino del capoluogo irpino. «Ormai ci siamo, siamo arrivati alle battute finali».🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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