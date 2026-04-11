Avellino-Catanzaro il giorno della verità | tre punti per sogni e salvezza
Oggi si gioca ad Avellino una sfida tra due squadre di calcio, con il Catanzaro che occupa la quinta posizione in classifica. La squadra calabrese, composta da giocatori già selezionati per mantenere alte le possibilità di classifica, arriva in Irpinia con diverse assenze a causa di squalifiche. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con tre punti in palio che potrebbero influenzare la zona alta e la salvezza.
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