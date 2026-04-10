Avellino-Catanzaro i convocati di Ballardini | forfait dell’ultim’ora

Alla vigilia della partita tra Avellino e Catanzaro, valida per la trentaquattresima giornata di Serie BKT, la squadra di casa comunica che alcuni giocatori non sono disponibili a causa di infortuni o altri motivi. La formazione ufficiale non è ancora stata annunciata, e il tecnico ha convocato un numero ridotto di calciatori rispetto al solito. La gara si terrà in un clima di attesa e incertezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, non arrivano notizie positive in casa Avellino. Il tecnico Davide Ballardini deve infatti fare i conti con una lunga lista di assenti. Giovanni Daffara non è stato convocato a causa di un trauma muscolo-dorsale. Armando Izzo, invece, sarà costretto a fermarsi per scontare un turno di squalifica. Stop anche per Alessandro Milani, alle prese con un trauma al calcagno sinistro. Filippo Reale prosegue il programma di recupero dopo la lesione muscolare al soleo sinistro, mentre Lorenzo Sgarbi non sarà della partita per una distorsione alla caviglia sinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino-Catanzaro, i convocati di Ballardini: forfait dell’ultim’ora Entella-Avellino: i convocati di BallardiniIn vista del match tra Entella ed Avellino, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la... Leggi anche: Avellino-Padova, i convocati di mister Ballardini Temi più discussi: Avellino - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Catanzaro è la mia vita, contro l’Avellino grandi battaglie. Mazzone? Il numero uno: amarcord Palanca; Avellino-Catanzaro (Serie B 2025-26): ultimi risultati e prossimi impegni; Aquilani alla vigilia di Avellino-Catanzaro: Servirà una grande prestazione, Iemmello fondamentale. Pronostico Avellino vs Catanzaro – 11 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Avellino e Catanzaro del 11 Aprile 2026, in programma alle 17:15 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, si presenta come un ... news-sports.it Catanzaro, Aquilani esalta Iemmello: Per noi è irrinunciabile. Avellino? Servirà una grande provaAlla vigilia della trasferta di Avellino, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani analizza il momento della squadra partendo dalla vittoria sfumata. tuttomercatoweb.com Vigilia di campionato per l'Avellino che domani sfiderà il Catanzaro senza Izzo ma con Palmiero che stringe i denti e torna disponibile. Questa mattina ha parlato in conferenza stampa Davide Ballardini che ha spiegato: "Voglio una squadra aggressiva" - facebook.com facebook