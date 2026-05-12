Avellino cambia volto nella ripresa e conquista Gara 3
Avellino si aggiudica Gara 3 dei Play-Off promozione battendo la Fortitudo Bologna con il punteggio di 75-71. La squadra locale, nel secondo tempo, ha migliorato le proprie prestazioni e ha portato a casa la partita davanti al pubblico presente. La gara si è svolta in circa tre minuti di lettura e ha visto un cambiamento nel rendimento della formazione di casa rispetto alla prima frazione.
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Unicusano Avellino Basket rialza la testa nel momento più delicato della serie e davanti al proprio pubblico supera la Fortitudo Bologna 75-71 in Gara 3 dei Play-Off promozione. Una sfida dai due volti, iniziata nel peggiore dei modi per i biancoverdi e trasformata, nella ripresa, in una rimonta di carattere che rimette tutto in discussione. Bologna resta avanti nella serie, ma il successo del DelMauro consente ai lupi di allungare almeno fino a Gara 4. L’approccio degli uomini di Di Carlo è complicato. Avellino fatica enormemente nella costruzione offensiva, sbaglia tanto al tiro e soffre la fisicità degli emiliani.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Europei di Sci Alpinismo, Giulia Murada conquista l’argento nella gara SprintShahdag, 5 marzo 2026 – Arriva una super medaglia d’argento dagli Europei di Sci Alpinismo per l’Italia.
La cuciina del benessere: il "Salvemini" conquista premio nella gara gastronomicaFASANO - Una serata all’insegna del talento, della collaborazione e di una nuova idea di cucina, sempre più attenta al benessere e alla sostenibilità.
Argomenti più discussi: A testa alta: Juvi sconfitta ad Avellino, Bechi saluta dopo una stagione storica; Avellino, basta un’autorete: il Partenio festeggia playoff e vittoria; Avellino 2031, la città che deve sopravvivere a se stessa; Dinamo Monteverde, una vittoria d'orgoglio: Eclanese Ko e terzo posto in classifica.
Occhiali da sole a nascondere lo sguardo freddo e calcolatore, lo sguardo di chi anche questa volta ha cambiato il volto di una squadra a stagione in corso: BALLARDINI SHOW AD AVELLINO Si è conclusa con la vittoria di misura sul Modena la volata di facebook