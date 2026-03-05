Europei di Sci Alpinismo Giulia Murada conquista l’argento nella gara Sprint

Alle gare degli Europei di Sci Alpinismo, Giulia Murada si è piazzata seconda nella competizione Sprint. La competizione si è svolta a Shahdag il 5 marzo 2026, e l’atleta italiana ha ottenuto così una medaglia d’argento. La prova ha coinvolto diversi atleti provenienti da vari paesi e si è svolta su un percorso disegnato tra le piste di questa stazione sciistica.

Shahdag, 5 marzo 2026 – Arriva una super medaglia d'argento dagli Europei di Sci Alpinismo per l'Italia. Giulia Murada mette al collo l'alloro del secondo posto nella gara sprint, nella giornata inaugurale della competizione, in svolgimento a Shahdag, in Azerbaigian. Per l'Azzurra è la medaglia numero due in carriera in ambito continentale. Arriva dopo quella d'oro avuta nel 2022 in Spagna, in coppia con Nicolò Ernesto Canclini. La svizzera Marianne Fatton ha vinto l'oro. L'Azzurra ha lottato fino all'ultimo centesimo con quest'ultima, per ottenere il primo gradino del podio. Come riporta fisi.org – Alle spalle dell'azzurra, medaglia di bronzo per la tedesca Tatjana Paller, con l'altra elvetica Caroline Ulrich in quarta posizione.