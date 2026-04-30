La cuciina del benessere | il Salvemini conquista premio nella gara gastronomica

FASANO - Una serata all’insegna del talento, della collaborazione e di una nuova idea di cucina, sempre più attenta al benessere e alla sostenibilità. È questo lo spirito della settima edizione della gara gastronomica “La cucina del BenEssere”, organizzata in collaborazione con l’azienda Natura.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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