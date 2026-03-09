Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 9-13 marzo

La Polizia di Stato ha annunciato i percorsi stradali in cui saranno attivi gli autovelox mobili tra il 9 e il 13 marzo. Ogni giorno vengono indicati i tratti di strada in cui verranno installati e utilizzati questi dispositivi per il controllo della velocità. La comunicazione permette ai conducenti di conoscere in anticipo le zone soggette a verifica.

Operazione trasparente contro l'eccesso di velocità. Resi trasparenti i posizionamenti. Ecco la mappa per Modena e il resto della Regione La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Queste la programmazione per l'attuale settimana, decisamente ridotta rispetto al programma abituale nella nostra regione: ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

