La Polizia Stradale ha pubblicato un elenco delle tratte autostradali in cui saranno posizionati autovelox nelle prossime giornate. Le aree interessate riguardano le autostrade A18 e A20. La comunicazione indica i tratti specifici su cui saranno effettuati controlli per la verifica della velocità dei veicoli in transito.

Dal 30 marzo al 5 aprile 2026 pattugliamenti e dispositivi attivi sulle principali tratte autostradali, con focus su sicurezza, limiti e prevenzione degli incidenti La Polizia Stradale rende note le tratte autostradali in cui, giorno per giorno, saranno attivi gli strumenti di controllo della velocità. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di invitare gli automobilisti al rispetto dei limiti, ridurre i comportamenti a rischio e prevenire gli incidenti stradali lungo le principali arterie siciliane. Il servizio sarà operativo da lunedì 30 marzo 2026 fino a domenica 5 aprile 2026, con particolare attenzione alle autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo, nei tratti caratterizzati da un più alto tasso di incidentalità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Autostrade, la mappa degli autovelox della Polizia Stradale su A18 e A20

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