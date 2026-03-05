Un incidente sull'autostrada A1 coinvolge due tir e un’auto, causando la chiusura del tratto tra Firenze sud e Incisa. Attualmente il traffico è bloccato e si formano 6 km di coda in direzione Roma. In direzione Bologna si circola su una sola corsia e si registrano 8 km di coda. La situazione rimane molto congestionata fino a ulteriori aggiornamenti.

ROMA – Incidente alle 05 circa di oggi, 5 marzo 2026 sulla Autostrada Milano-Napoli. E’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma, per un incidente al km 319, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e presegnalato, nel quale sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti e un’autovettura. Il traffico è attualmente bloccato e si registrano 6 km di coda verso Roma, mentre in direzione Bologna si circola su una sola corsia e si registrano 8 km di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente fra due tir e un’auto. Tratto chiuso fra Firenze sud e Incisa

