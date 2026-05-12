Autobotti a rischio stop Sodano | Garantire il servizio e chiarezza sulle bollette

Una possibile interruzione delle autobotti di acqua potabile potrebbe verificarsi a causa della scadenza della convenzione tra AICA e gli autotrasportatori. La situazione attuale potrebbe determinare disagi in diversi comuni della provincia di Agrigento, in particolare per le famiglie che risiedono in zone senza accesso all’acquedotto. Il rappresentante di AICA ha sottolineato l’esigenza di garantire il servizio e di fare chiarezza sulle bollette.

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