FrontPage | Iran rischio stangata sulle bollette

Nello Stretto di Hormuz, si stanno verificando eventi che potrebbero influenzare i prezzi del gas e dell’energia elettrica in Italia. Le tensioni nella regione sono al centro dell’attenzione, considerando che le rotte di approvvigionamento energetico passano proprio in quell’area. Le autorità italiane monitorano attentamente la situazione, mentre le compagnie energetiche attendono eventuali sviluppi che possano incidere sui costi delle forniture.

Cosa sta succedendo nello Stretto di Hormuz? Gli impatti sui prezzi del gas e dell’energia elettrica in Italia. Ospite Diego Pellegrino, portavoce di Arte, Associazione Reseller e Trader dell’Energia. Ecco #DimmiLaVerità del 3 marzo 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo le ricadute disastrose per l'Europa della guerra in Iran. È uno degli ultimi colpi di coda del Superbonus. La misura vessillo del M5s tiene ancora sotto stress i conti pubblici, ostacolando la discesa del deficit sotto la fatidica soglia del 3% stabilita dal Trattato di Maastricht per consentire ai Paesi di usare di più la leva della spesa. Secondo... 🔗 Leggi su Laverita.info

Le tensioni legate al conflitto in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz stanno provocando un'immediata impennata dei prezzi del gas in Europa.

La crisi in Medio Oriente rischia di avere effetti immediati sulle tasche delle famiglie italiane.

