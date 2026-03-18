L’Istat ha aggiornato i dati sull’inflazione, segnalando un aumento rispetto alle stime precedenti. A febbraio, i prezzi sono cresciuti dello 0,7% rispetto al mese precedente e del 1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo incremento si traduce in un aumento di circa 700 euro all’anno per le famiglie italiane, in base alle nuove rilevazioni.

L’Istat ha rivisto al ribasso le stime dell’inflazione. I prezzi a febbraio variano su base mensile dello +0,7%, mentre su base annuale del +1,5%. La stima preliminare era di +1,6% su base annua e +0,8% su base mensile. In particolar modo è stato rivisto al ribasso il carrello della spesa, che passa da +2,2% a +2,0%. L’inflazione di fondo passa invece da +1,7% a +2,4%, mentre quella per i soli beni energetici da +1,9% a +2,5%. Secondo il Codacons, però, le stime sull’inflazione di febbraio sono già “preistoria”, perché superate dall’effetto Iran sui prezzi al dettaglio. I dati di febbraio, scrivono, risentono dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, mentre la crisi in Medio Oriente si sentirà a marzo, quando per le famiglie ci sarà un aggravio delle spese annue pari a oltre 685 euro per nucleo con due figli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inflazione in aumento, rincari fino a +700 euro all’anno per le famiglie

Articoli correlati

Confesercenti: in Campania con la guerra in Iran fino a 600 euro di rincari annui per le famiglieConfesercenti Campania stima rincari fino a 600 euro l’anno per famiglia tra carburanti, spesa, energia e trasporti a causa della crisi...

Leggi anche: Costo della vita, nel 2026 i livornesi spenderanno 700 euro in più all’anno: ecco i maggiori rincari

Legge di Bilancio 2026: Bonus, Tasse e Super Ammortamenti – Tutto Quello che Devi Sapere!

Contenuti e approfondimenti su Inflazione in aumento rincari fino a...

Temi più discussi: Inflazione in aumento per la guerra? Rischio stangata per le famiglie; Guerra in Medio Oriente e aumenti petrolio e gas: servono misure anti-rincari; Dal carrello della spesa ai voli aerei, ecco l'onda lunga dei rincari bellici; Bollette gas e benzina, quanto la guerra peserà sui conti delle famiglie a Milano.

Inflazione, a febbraio rincari soprattutto su ristoranti e alloggi. In Toscana Pistoia è tra le città più care. La classificaFirenze, 17 marzo 2026 – Nel mese di febbraio 2026 l’inflazione torna a salire. Secondo i dati Istat, l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento del +0,7% su base mensile e del +1,5% su base a ... lanazione.it

Inflazione contenuta a febbraio, l'incertezza è ora legata ai rincari energeticiIn attesa di capire gli effetti della guerra in Medioriente con i prevedibili rincari energetici, a febbraio in regione l'inflazione è rimasta contenuta, anche se il costo dei prodotti alimentari è cr ... rainews.it

Come cambiano le abitudini culinarie degli italiani tra lavoro, salute e inflazione x.com

Radio 24. . Lo scenario dell’inflazione può degenerare toccando soglie anche molto critiche, come dimostrano le crisi degli ultimi anni: ma qual è il ruolo della politica monetaria, e quali gli strumenti che possono sostenere i portafogli degli investitori Debora - facebook.com facebook