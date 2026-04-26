Sul dark web, un passaporto italiano viene venduto a circa 35 dollari, secondo alcune fonti. L’Italia si trova al settimo posto nel mondo per il valore dei documenti falsi, con un listino prezzi che si aggira su determinate cifre. Gli hacker utilizzano vari metodi per creare e distribuire falsi documenti, con un mercato online attivo e ben organizzato. Le autorità monitorano costantemente queste attività, cercando di contrastare il fenomeno.

L’Italia è il settimo paese al mondo per valore dei documenti falsi e il listino prezzi sul Dark Web parla chiaro: un passaporto italiano digitale vale 35 dollari – il suo corrispettivo fisico 1500 dollari – mentre per i pacchetti che includono documento d’identità, patente di guida e indirizzo mail il tributo da pagare è di “soli” 108 euro. Si parla di documenti le cui informazioni sono state ottenute violando siti web e app con i dati sensibili degli iscritti: ogni account registrato ha il potenziale di poter essere acquistato dagli hacker al fine di clonare l’identità della vittima. A svelarlo è stato il calcolatore interattivo online di due società di gestione delle minacce informatiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un passaporto italiano sul dark web vale 35 dollari. Quali sono i trucchi degli hacker

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