Auto esce di strada e si ribalta a due passi di un’abitazione
Un incidente stradale si è verificato nella zona di Pordenone, quando un'auto è uscita di strada e si è ribaltata vicino a un'abitazione in via Levade. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del conducente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.
Incidente stradale nella zona di Pordenone. Un giovane conducente è finito fuori strada nella in via Levade. L'auto ha poi terminato la sua corsa a pochi passi da un'abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Pordenone dopo aver ricevuto l'avviso di una vettura che si è.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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