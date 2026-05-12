Auto esce di strada e si ribalta a due passi di un’abitazione

Un incidente stradale si è verificato nella zona di Pordenone, quando un'auto è uscita di strada e si è ribaltata vicino a un'abitazione in via Levade. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del conducente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

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