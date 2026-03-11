Questa mattina a Manziana, lungo via di Ristradelle, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. La conducente è stata soccorsa dai soccorritori giunti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e per ricostruire la dinamica. Nessuna altra vettura coinvolta nell'evento.

Incidente stradale questa mattina in località Manziana, lungo via di Ristradelle, nel comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada finendo in un campo e ribaltandosi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo. All’arrivo dei soccorritori la conducente, unica persona a bordo del veicolo, era già assistita dal personale sanitario presente sul luogo dell’incidente. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura, isolandola elettricamente e verificando l’assenza di eventuali perdite di carburante. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Auto esce di strada e si ribalta in un campo a Manziana: conducente soccorsa

