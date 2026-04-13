Nel mese di marzo, il settore automobilistico in Cina ha registrato un aumento significativo nei volumi di produzione e nelle vendite di auto elettriche, con una crescita del 60% rispetto al mese precedente. Questa espansione ha attirato l’attenzione delle aziende italiane del settore, che guardano alla sfida rappresentata dai produttori cinesi, noti per il rapido sviluppo del mercato delle vetture a zero emissioni.

Il settore automobilistico cinese ha registrato una crescita straordinaria nel mese di marzo, con i volumi di produzione e le vendite che hanno mostrato un’impennata rispetto al periodo precedente. I dati forniti dalla China Association of Automobile Manufacturers indicano che la fabbricazione di veicoli ha toccato quota 2,92 milioni di unità, mentre il mercato delle vendite si è attestato su 2,9 milioni di pezzi, segnando rispettivamente un incremento del 74,4% e del 60,6% rispetto al mese scorso. L’accelerazione dei veicoli a nuova energia e la spinta della domanda. All’interno di questo scenario di espansione, il segmento dei veicoli a nuova energia (NEV) ha assunto un ruolo centrale nei flussi commerciali della Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, boom auto elettriche: vendite a +60% e sfida ai distretti lombardi

Boom auto elettriche in Italia: vendite su (+71%) per risparmioIl mercato automobilistico italiano registra una svolta significativa con le immatricolazioni di veicoli elettrici (BEV) che hanno segnato un...

Auto elettriche: la Cina sfida l’Europa, Xpeng punta alla produzioneBruxelles chiama, Pechino risponde: la nuova geografia dell'auto elettrica Il Salone dell’auto di Bruxelles ha segnato un punto di svolta per il...