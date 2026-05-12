A maggio si svolgono tre eventi dedicati a auto e moto d’epoca. Tra questi, si tiene il Concorso d’eleganza Villa d’Este, che presenta veicoli storici e di prestigio. Inoltre, si svolge la nuova edizione di Bergamo Historic, un appuntamento che richiama appassionati e collezionisti. Questi eventi si svolgono in diverse località e attirano numerosi partecipanti e visitatori interessati alle vetture d’epoca.

Articolo. Da mettere in agenda il «Concorso d’eleganza Villa d’Este», la nuova edizione del «Bergamo Historic Gran Prix» e una visita al museo Moto e Motori di Clusone A maggio la stagione degli eventi motoristici entra nel vivo. Vi proponiamo tre destinazioni molto diverse, ma preziose per le emozioni che riescono a trasmetterci: dalla meraviglia che ci blocca al cospetto delle regine di Villa d’Este – con un dietro alle quinte che ci riporta a Bergamo – alla nostalgia per le motociclette dei nostri nonni, passando per il brivido della velocità evocato dal rombo dei motori da corsa sulle Mura Venete. Partiamo dunque in direzione di Cernobbio, sul lago di Como, per il «Concorso di eleganza Villa d’Este», torniamo in Città Alta per il «Bergamo Historic Gran Prix» e ripartiamo per il Museo Moto e Motori di Clusone.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Auto e moto d’epoca. Tre appuntamenti da non perdere a maggio

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