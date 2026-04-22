Sagre feste e prodotti tipici maggio | gli appuntamenti da non perdere a Torino e provincia

A maggio, con l’arrivo della primavera, Torino e la sua provincia si animano di eventi dedicati alle tradizioni locali. Sono in programma numerose sagre e feste che celebrano i prodotti tipici e i piatti tradizionali della zona. Le manifestazioni prevedono incontri enogastronomici e momenti di divertimento, attirando appassionati e visitatori in cerca di specialità e atmosfere autentiche. Le iniziative si svolgono in diverse località, offrendo un ricco calendario di appuntamenti.

A maggio la primavera è ormai finalmente entrata nel vivo, le giornate si sono allungate e sono sempre di più le sagre dedicate ai prodotti e ai piatti tipici del territorio e le feste dove tra prelibatezze enogastronomiche è assicurato anche il divertimento. Qui di seguito trovate un elenco, in.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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