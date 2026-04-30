Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a Como

Da quicomo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lungo weekend del 1° maggio si avvicina e le previsioni meteorologiche indicano un ritorno del sole a Como. Sono molte le iniziative e gli eventi programmati per questa occasione, offrendo opportunità di svago e intrattenimento per residenti e visitatori. Le attività si svolgeranno in diverse location della città, con appuntamenti che spaziano da manifestazioni culturali a eventi all’aperto. Ecco una selezione delle proposte da non perdere durante il fine settimana di primavera.

Weekend del 1° aprile con il meteo che promette il ritorno del sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. Casa della MusicaCasa della MusicaA cinquant’anni esatti dalla scomparsa.🔗 Leggi su Quicomo.it

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