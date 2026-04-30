Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a Como

Il lungo weekend del 1° maggio si avvicina e le previsioni meteorologiche indicano un ritorno del sole a Como. Sono molte le iniziative e gli eventi programmati per questa occasione, offrendo opportunità di svago e intrattenimento per residenti e visitatori. Le attività si svolgeranno in diverse location della città, con appuntamenti che spaziano da manifestazioni culturali a eventi all’aperto. Ecco una selezione delle proposte da non perdere durante il fine settimana di primavera.

Weekend del 1° aprile con il meteo che promette il ritorno del sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. Casa della MusicaCasa della MusicaA cinquant’anni esatti dalla scomparsa.🔗 Leggi su Quicomo.it #2 ERA DAVVERO SOPRAVVISSUTO A QUELLA NOTTE CON HERB BAUMEISTER… O ERA COMPLICE #crime Notizie correlate Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorniUltimo weekend di febbraio con il meteo che promette il ritorno del sole già da questo pomeriggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a Roma; Tutti gli appuntamenti della settimana; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a Como; L'agenda di The Buzz: tutti gli appuntamenti dal 27 aprile al 3 maggio. Tutti gli appuntamenti, di oggi domenica 26 aprile, in città e provinciaOGGI IN CITTA' Letture resistenti Parco Ex Eridania, alle 10 I valori della Resistenza, della libertà e della democrazia raccontati ai bambini dai 5 ai 12 anni. L'incontro è promosso da Voglia di Legg ... gazzettadiparma.it Tutti gli eventi da non perdere questo weekend lungo, dal 1 al 3 maggioCalendiMaggio a Sandrigo, Sagra della Tagliata: dal 1 al 3 maggio uno degli appuntamenti più attesi della primavera vicentina. Le piazze del centro cittadino si animeranno con stand gastronomici, spet ... vicenzatoday.it Buongiorno a tutti. Sono una contabile senior arrivo al bilancio ante imposte. Mi piacerebbe andare oltre fino al calcolo imposte e nota integrativa e dichiarativi SC e SP. Dopo un po' uno ha voglia di andare oltre altrimenti mi annoio. Mi consigliate per favore ql - facebook.com facebook Seguici sul nostro canale WhatsApp "INPS Per Tutti"! Attiva le notifiche e rimani sempre aggiornato sui nuovi servizi e prestazioni INPS. Potrai riconoscere i diversi temi trattati grazie al colore utilizzato Accedi da qui: rb.gy/2oadwe Inps Comunica x.com