Nuova segnalazione nel Quartiere Ferrovia riporta tensioni ancora presenti in via Podgora. I residenti riferiscono di situazioni di disagio e preoccupazione che si ripetono quotidianamente, rivelando una realtà difficile da ignorare. La presenza di episodi di tensione in strada si sussegue senza sosta, alimentando un clima di insicurezza tra le persone che abitano e frequentano l’area.

Ancora una segnalazione, ancora un episodio che riaccende la preoccupazione nel Quartiere Ferrovia. Tra via Podgora e via Monfalcone due cittadini stranieri in evidente stato di alterazione avrebbero creato momenti di forte tensione, arrivando - sempre secondo i racconti raccolti - a pronunciare frasi gravissime e persino a sputare in direzione delle forze dell’ordine intervenute o presenti sul posto. Siamo prudenti nel riportare i fatti, perché saranno le autorità a ricostruire con precisione l’accaduto. Ma il punto, per chi vive il quartiere, è un altro: episodi del genere non vengono più percepiti come eccezioni. Ed è proprio questo che spaventa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Via Podgora, ancora tensione in strada: “Questa non è percezione, è la realtà che i residenti vivono ogni giorno”

Vivono in strada ai piedi del condominio, tensione con i residenti del quartiereUn letto matrimoniale sistemato tra i pilastri, l’idrante usato come comodino e tutt’intorno bottiglie e altri oggetti.

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