Napoli Alvino punge | De Laurentiis cittadino onorario anche di Napoli?

Le recenti attività imprenditoriali e le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del club calcistico napoletano, sono al centro dell'attenzione mediatica. La questione relativa alla possibilità che riceva la cittadinanza onoraria della città di Napoli ha suscitato reazioni e commenti tra gli addetti ai lavori. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa decisione e sui suoi eventuali riflessi pubblici e istituzionali.

"> Le ore americane di Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere anche in Italia. Dopo la serata a Los Angeles, coincisa con la vittoria del Napoli e con la première del film sullo scudetto, arriva il commento ironico di Carlo Alvino. Il giornalista, attraverso un post su X, ha acceso il dibattito con una riflessione diretta: «Cittadino onorario di Los Angeles. e di Napoli? Quando sindaco Manfredi?». Un messaggio che unisce provocazione e riconoscimento per il presidente azzurro. Alvino sottolinea anche il legame tra De Laurentiis e la città: «Anche se è più napoletano (pur senza cittadinanza) Adl, che tanti napoletani “pezzotti” non colorati et similia». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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